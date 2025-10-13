İşi daim kompüterlə olanların nəzərinə! - Həkim xəbərdarlıq etdi
Qarışıq, yəni həm təbii, həm də süni işıqlandırma şəraitində işləmək göz sağlamlığı üçün təhlükəli deyil.
Milli.Az xəbər verir ki, bunu rusiyalı oftalmoloq Anna Solovey deyib.
"Görmə orqanlarının gərginliyi və işıqlandırmanın düzgün seçilməməsi ofis əməkdaşları arasında ən çox rast gəlinən problemlərdəndir.
"Kompyuterdə işləyərkən otaqda kifayət qədər işıq olmalı və təbii ilə süni işıq arasında balans qorunmalıdır. Baxmayaraq ki, ekran özü işıq saçır və tam qaranlıqda da istifadə etmək mümkündür, lakin bu, monitorun işığı ilə otaqdakı qaranlıq arasında kəskin kontrast yaradır. Nəticədə gözlər daha çox gərginlik keçirir və tez yorulur. Ən optimal variant yan tərəfdən gələn, bərabər paylanmış və diffuz işıqdır. Qarışıq işıqlandırmadan da istifadə etmək mümkündür. Amma birbaşa günəş şüalarının ekrana düşməsi arzuolunmazdır, çünki bu, parıltı yaradır və gözləri yorur", - deyə həkim bildirib.
Solovey televizora baxarkən də oxşar qaydaların vacibliyini qeyd edib: "Ekrana olan məsafə onun dörd diaqonalına bərabər olmalı, otaqdakı işıqlandırma isə göz üçün rahat səviyyədə qalmalıdır. Tam qaranlıqda, xüsusilə gecə televizora baxmaq məsləhət görülmür. Üstdən düşən işıq və ya ekrana birbaşa yönəlmiş lampalar da parıltı yaradır. Ən yaxşısı yumşaq, diffuz işıq mənbəyindən, məsələn, torşerdən və ya televizor arxasındakı işıqlandırmadan - istifadə etməkdir."
Həkim vurğulayıb ki, düzgün işıqlandırma şəraiti gözlərin gərginliyini azaldır və uzunmüddətli görmə problemlərinin qarşısını almağa kömək edir.
