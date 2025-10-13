Soyuq havalar dərini qurudur – Necə qulluq etməli?
Payızın gəlməsi ilə havaların soyuması və rütubətin azalması dəri sağlamlığına mənfi təsir göstərir.
Milli.Az xəbər verir ki, dermatoloqlar bildirir ki, bu mövsümdə insanlar quru, çatlamış və həssas dəri problemi ilə daha çox üzləşir.
Niyə payızda dəri əziyyət çəkir?
Havanın soyuması və rütubətin azalması dərini qurudur.
İstilərin açılması və daxili hava qurutması da dərinin nəmlənməsini azaldır.
Günəş şüalarının az olması dərinin vitamin D səviyyəsini azaldaraq, ümumi dəri sağlamlığını təsir edir.
Ekspertin məsləhətləri:
Dəriyə nəmləndirici krem istifadə edin - xüsusilə duşdan sonra dərini dərhal nəmləndirmək vacibdir.
İsti su ilə duşu məhdudlaşdırın - çox isti su dərinin qoruyucu təbəqəsini zədələyir.
Qidalanmaya diqqət edin - Omega-3 və vitaminlərlə zəngin qidalar dərinin elastikliyini qorumağa kömək edir.
Dəriyə yumşaq qulluq edin - sərt sabunlardan və aşındırıcı skrablardan uzaq durun.
Havanı nəmləndirin - evdə və iş yerində hava nəmləndirici istifadə etmək faydalıdır.
Dermatoloqlar qeyd edir ki, payız aylarında dəriyə xüsusi diqqət göstərmək gələcəkdə qışda daha ciddi problemlərin qarşısını almağa kömək edir.
