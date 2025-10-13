https://news.day.az/azerinews/1787671.html Tanınmış şair vəfat etdi - FOTO Şair Əlisəmid Kür (Cəfərli) vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya şairin ailə üzvləri məlumat veriblər. Ailəsinin bildirdiyinə görə, o, bu gün yaşadığı evdə dünyasını dəyişib.
Tanınmış şair vəfat etdi - FOTO
Şair Əlisəmid Kür (Cəfərli) vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya şairin ailə üzvləri məlumat veriblər.
Ailəsinin bildirdiyinə görə, o, bu gün yaşadığı evdə dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, səhhətində yaranan problemlər səbəbindən Əlisəmid Kür sentyabrın 15-də Respublika Diaqnostika Mərkəzinə yerləşdirilmiş, daha sonra müalicəsi Respublika Klinik Xəstəxanasında davam etdirilmişdi.
