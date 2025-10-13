Tanınmış şair vəfat etdi

Şair Əlisəmid Kür (Cəfərli) vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya şairin ailə üzvləri məlumat veriblər.

Ailəsinin bildirdiyinə görə, o, bu gün yaşadığı evdə dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, səhhətində yaranan problemlər səbəbindən Əlisəmid Kür sentyabrın 15-də Respublika Diaqnostika Mərkəzinə yerləşdirilmiş, daha sonra müalicəsi Respublika Klinik Xəstəxanasında davam etdirilmişdi.