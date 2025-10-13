Masaj salonu, yoxsa priton? - Bütün günü canlı açırlar - VİDEO
Son günlər Bakıda "masaj salonu" adı altında fəaliyyət göstərən obyektlər bir xeyli aktivləşiblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, əvvəllər bu tip yerlər gizli fəaliyyət göstərirdilərsə, inid açıq -aşkar sosial şəbəkələrdə fəaliyyətə keçiblər.
Demək olarki, əksəriyyətinin iş prinsipi eynidir. Sosial şəbəkələrdə müntəzəm olaraq canlı yayımlar açılır. Üzünü gizlədən qadın əməkdaşları tərəfindən saatlarla yayım aparılır və mütşəri cəlb edilir.
İşin maraqlı tərəfi odur ki, canlı yayımlarda yalnız obyektin ünvanı və əlaqə nömrəsi deyilir və digər məsələlər qaranlıq saxlanılır.
Bəzi izləyicilər sözügedən obyektlərin yalnız masaj xidməti göstərmədiklərini eyni zamanda əlavə ödəniş qarşılığında intim xidmət də təklif etdiklərini bildirirlər.
Onu da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, həmin canlı yayımları yüzlərlə insan izləyir, bu da öz növbəsində cəmiyyətin mənəvi dəyərlərinə növbəti zərbədir. Həmin yayımlarda azyaşlıları belə görmək mümkündür.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре