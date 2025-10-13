https://news.day.az/azerinews/1787748.html Elgiz məşhur müğənnini efirdən "QOVDU" - VİDEO "Elgizlə İzlə" verilişində gərgin anlar yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, canlı efirin müğənni qonağı Samirə Yusifqızı ilə aparıcı Elgiz Əkbərlə arasında narazılıq yaranıb. Buna səbəb isə onun mahnı oxumasına şərait yaradılmaması olub. Sənətçinin efirdən getmək istəməsini fürsət bilən Elgiz ona qapını göstərib.
Elgiz məşhur müğənnini efirdən "QOVDU" - VİDEO
"Elgizlə İzlə" verilişində gərgin anlar yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, canlı efirin müğənni qonağı Samirə Yusifqızı ilə aparıcı Elgiz Əkbərlə arasında narazılıq yaranıb.
Buna səbəb isə onun mahnı oxumasına şərait yaradılmaması olub.
Sənətçinin efirdən getmək istəməsini fürsət bilən Elgiz ona qapını göstərib.
Teleaparıcı isə Samirənin öz istəyi ilə studiyanı tərk etdiyini bildirib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре