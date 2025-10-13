https://news.day.az/azerinews/1787838.html Arda Güler millinin məşqçsi ilə "əlbəyaxa oldu" - VİDEO Türkiyə millisinin və "Real Madrid"in gənc ulduzu Arda Gülerin pozitiv anları marağa səbəb olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hazırda milli komandanın məşq bazasında olan futbolçu zarafatları ilə yoldaşlarına əyləncəli anlar yaşadıb. O, millinin məşqçilərindən biri ilə əlbəyaxa olurmuş kimi zarafat edib.
Sözügedən görüntülər ölkə mediası və sosial şəbəkələrində yayılıb.
