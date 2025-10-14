https://news.day.az/azerinews/1787930.html Bakıda “Məhkəmə hakimiyyəti və digər hakimiyyət qolları arasındakı münasibətlər” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir Bakıda "Məhkəmə hakimiyyəti və digər hakimiyyət qolları arasındakı münasibətlər" mövzusunda beynəlxalq konfrans işinə başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, tədbir Bakı Konqres Mərkəzində keçirilir.
Bakıda “Məhkəmə hakimiyyəti və digər hakimiyyət qolları arasındakı münasibətlər” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir
Bakıda "Məhkəmə hakimiyyəti və digər hakimiyyət qolları arasındakı münasibətlər" mövzusunda beynəlxalq konfrans işinə başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, tədbir Bakı Konqres Mərkəzində keçirilir.
Tədbirdə Ali Məhkəmənin və Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov, Azərbaycan Hakimlər İttifaqının sədri Ramiz Rzayev və başqa yerli, xarici rəsmilər iştirak edirlər.
Qeyd edək ki, konfrans "Konstitusiya və Suverenlik ili" çərçivəsində keçirilir.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре