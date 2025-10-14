https://news.day.az/azerinews/1787933.html “BMW” və “Renault” toqquşdu, ölən var Dünən saat 15 radələrində Zərdab-Ucar yolunda ağır qəza baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, yolun Zərdabda yerləşən 51 saylı qəsəbədən keçən hissəsində Nihat Əhmədxan oğlu Əhmədzadənin idarə etdiyi "BMW 320i" ilə Mustafa Məmmədovun sürdüyü "Renault Meqan" markalı avtomobil toqquşub.
“BMW” və “Renault” toqquşdu, ölən var
Dünən saat 15 radələrində Zərdab-Ucar yolunda ağır qəza baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, yolun Zərdabda yerləşən 51 saylı qəsəbədən keçən hissəsində Nihat Əhmədxan oğlu Əhmədzadənin idarə etdiyi "BMW 320i" ilə Mustafa Məmmədovun sürdüyü "Renault Meqan" markalı avtomobil toqquşub.
Nəticədə M.Məmmədov aldığı xəsarətlərdən Zərdab Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ölüb.
Sərnişinlər - Gündüz Yusif oğlu Novruzov və Məhəmməd Qurban oğlu Nemətli isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
Faktla bağlı Zərdab RPŞ-də cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре