Bakının aqibəti – Köçəcək, ya çökəcək?
Bir sıra dünya paytaxtları yüklənmədən, çoxsaylı tikililərdən çökmə təhlükəsi ilə üzləşdiyi üçün dəyişdirilib. Yaxın günlərdə İranın paytaxtının Tehrandan köçürülməsi planlaşdırılır.
Dünyada indiyədək müxtəlif təhlükəli səbəblərdən köçürülmüş paytaxtlar bunlardır:
Türkiyə - İstanbul-Ankara (1923);
Braziliya - Rio de Janeiro-Brazilia (1960);
Tanzaniya - Dar es Salam-Dodoma (1973);
Nigeriya - Laqos-Abuja (1991);
Qazaxıstan - Almatı-Astana (1997);
Malaziya - Kuala Lampur-Putrajaya (1999).
Hər an ayağımızın altından yer qaça bilər
Zaman-zaman Bakının da köçürülməsi fikirləri mediada və cəmiyyət arasında dolaşsa da elə fikir olaraq da qaldı. Halbuki Bakı və Abşeron daim sürüşmə aktivliyi olan zonadır. Bu da günü-gündən əhali artımına, bölgələrdən gələn axının altında "əzilən" Bakı və ətrafı üçün təhlükəlidir. Hər an ayağımızın altından yer qaça bilər.
Day.Az xəbər verir ki, geoloq Xalid Xalidli Bizim.Media-ya açıqlamasında bildirdi ki, aparılan tikinti işləri, onların ağırlığı, yamacların düzgün qorunmaması, kanalizasiya və su drenajının olmaması, infrastrukturun təzyiqi Bakını çökdürən problemlərdəndir.
"Bundan başqa, güclü yağışlar, yeraltı su səviyyəsinin yüksəlməsi, sel və ətrafda su axınlarının güclənməsi sürüşmə prosesini aktivləşdirə bilər. Nəticədə binalarda çatların yaranması, divar və təməl strukturunun zədələnməsi, yol, kommunikasiya xətləri və infrastruktura zərər dəyməsi qaçılmazdır".
Geoloq sürüşmə təhlükəsi olan əraziləri də diqqətə çatdırdı:
Ən çox Masazır qəsəbəsi (Nazim Əsədov küçəsi, M. İbrahimov C. Cabbarlı küçələri arası), Binəqədi, Saray yolu (qəsəbədən 300 m aralı), Xətai rayonu, (Gəncə prospekti 20), Bakı dairəvi‑magistral yolunun 7‑ci km‑i (Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yaxınlığında), Bayıl yamacı (Neftçilər prospekti, T. Bağırov küçəsi, Teleqülləyə yaxın), Nərimanov prospekti döngəsi və Qaraçuxur (park ətrafı).
Məlumat üçün bildirək ki, Bakı şəhərində son ümumi torpaq quruluşu və geodeziya təhlili üzrə genişmiqyaslı yenilənmə işləri əsasən 2011-2021-ci illər arasında həyata keçirilib.
