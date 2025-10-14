Dənizkənarı Milli Park ərazisində 4 ədəd yeni attraksion quraşdırılıb - AÇIQLAMA

Dənizkənarı Milli Park ərazisində 4 ədəd yeni attraksion quraşdırılıb

Hazırda Dənizkənarı Milli Park ərazisində 4 ədəd yeni attraksion quraşdırılıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin mətbuat katibi Əfsanə Mehdiyeva jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

O qeyd edib ki, həmçinin ərazi oyun pavilyonları ilə təmin olunub: "Attraksionlar gətirilmə prosesi mərhələli şəkildə icra olunacaq".

Onun sözlərinə görə, ərazidə uşaqlar üçün attraksionlardan istifadə ödənişi 3 manat, böyüklər üçün isə 4 manat təşkil edir.

"Ödənişlə hər bir attraksionda 3-4 dəqiqə əylənmək mümkündür",- qurum rəsmisi əlavə edib.

