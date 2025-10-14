Paytaxt sakinlərinin yeni quraşdırılan attraksionlarla bağlı təəssüratları necədir? - SORĞU - FOTO
Dənizkənarı Milli Parkda bir neçə il əvvəl istismar müddətini başa vurduğu üçün fəaliyyəti dayandırılan və böyüklər üçün nəzərdə tutulan attraksionların işi bərpa olunub. Hazırda böyüklər 4, kiçiklər isə 3 manat ödəməklə yenidən quraşdırılmış attraksionlardan istifadə edə bilərlər.
Bəs, paytaxt sakinlərinin yeni quraşdırılan attraksionlarla bağlı təəssüratları necədir?
Day.Az xəbər verir ki, paytaxt sakini Aynur Kərimova Trend-ə açıqlamasında bildirib ki, Bulvarda yeni açılan attraksionlardan istifadə edib və olduqca rahatdır:
"Həmçinin təhlükəsizlik qaydalarına da ciddi şəkildə əməl olunur. Birdəfəlik istifadə haqqının da normal qiymətə olduğunu düşünürəm".
Öz növbəsində sakin Əmrullah Nusalov attraksionların açılışını eşitdiyini və dörd nəfərlə gəldiklərini qeyd edib.
"Köhnə attraksionlara minmək fürsətim olmayıb, lakin yenilərini çox bəyəndim", - o əlavə edib.
Sakin Samir İbrahimov isə vurğulayıb ki, attraksionlardan istifadə üçün bilet qiyməti çox normaldır.
O, əlavə edib ki, yeni attrasksionların dizaynın çox bəyənib. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmasını xüsusilə qeyd edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре