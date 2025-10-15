Xırdalanda parkda bıçaqlanma - ölən var
Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 2006-cı il təvəllüdlü Fərid Rəşad oğlu Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
***
Gecə saatlarında Abşeron rayonunda qətl hadisəsi törədilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, saat 03 radələrində Xırdalan şəhəri ərazisindəki parkda gənc oğlan bıçaqlanıb.
Xəstəxanaya çatdırılan şəxsin öldüyü məlum olub.
İlkin araşdırmalarla qətlə yetirilən şəxsin 2006-cı il təvəllüdlü Tovuz rayon sakini Elmir Şakir oğlu Axundov olması müəyyən edilib.
Hadisəni törədən şəxsin saxlanılması istiqamətində polis tərəfindən tədbirlər görülür.
Faktla bağlı Abşeron Rayon Prokurorluğunda araşdırma başlanıb.
