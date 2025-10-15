Yalnız bu şəxslərin moped sürməsinə icazə veriləcək – YENİ TƏLƏBLƏR
Azərbaycanda moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsinin tələb olunması nəzərdə tutulur. Bununla bağlı "Yol hərəkəti haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanıb. Sənəd Milli Məclisin komitə iclasından sonra ayın 17-də plenar iclasda müzakirə ediləcək.
Digər təkliflərə görə, mopedlər dövlət qeydiyyatına alınaraq uçota götürüləcək.
Həmçinin, qanun layihəsində mopedlər üçün əvvəllər mövcud olan yalnız yolun sağ kənar zolağı ilə hərəkət etmək tələbinin aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa, sözügedən qanun layihəsində motosikletin və mopedin uzunlu və ya eni üzrə qabaritlərindən 0,5 metrdən artıq kənara çıxan və ya motosikleti, mopedi idarə etməyə mane olan yük aparmaq qadağan edilir.
Xatırladaq ki, "Yol hərəkəti haqqında" Qanuna görə, ölkə ərazisində yollarda asma mühərrikli velosipedi, mopedi və "A1" altkateqoriyasına daxil olan nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ 16 yaşdan yaranır.
A1 kateqoriyası mühərrikinin işçi həcmi 125 kub/sm-dən və mühərrikinin gücü 11 kVt-dan çox olmayan motosikletləri idarə etmək üçün verilir.
Sözügedən qanunun 1-ci maddəsinin 27-ci bəndində mopedə anlayış verilib. Yəni moped iş həcmi 50 kub santimetrdən çox olmayan mühərriklə hərəkətə gətirilən və maksimum konstruksiya sürəti saatda 50 kilometrdən yüksək olmayan iki və ya üç təkərli nəqliyyat vasitəsidir (asma mühərrikli velosipedlər və oxşar xüsusiyyətli digər nəqliyyat vasitələri də mopedlərə bərabər tutulur).
Day.Az xəbər verir ki, dəyişikliyi Bizim.Media-ya şərh edən nəqliyyat sahəsi üzrə ekspert Yasin Mustafayev deyib ki, moped idarə edənlər sadə yol hərəkəti qaydalarını bilməlidirlər:
"Əslində, son dövrlərdə bu nəqliyyat vasitələri ilə qəzaların artdığını gördük. Dünən özüm iki qəzanın şahidi olmuşam. Bunları biməməkləri ümumi hərəkət iştirakçılarının hamısına, istər avtobusla gedənə, istər avtomobil idarə edənə, istərsə də piyadalara təhlükə yaradır. Ona görə də bu məsələ ilə bağlı atılan addım ümumi baş verən qəzaların aradan qaldırılmasında, moped idarə edənlərin məsuliyyətinin artırılmasında mühüm rol oynayacaq. Bunun sadələşmiş bir yönü olmalıdır. Vətəndaş rahat şəkildə imtahan verib sürücülük vəsiqəsini ala bilməlidir".
Ekspert lakin sürücülük vəsiqəsi imtahanının DİM tərəfindən keçirilməsinin tərəfdarı olduğunu qeyd edib:
"Bunun sadələşdirilmiş formada olması daha yaxşı olardı. Yəni əlçatan olmalıdır. Biz dəfələrlə təklif etmişik ki, bu imtahanı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yox, Dövlət İmtahan Mərkəzi keçirsə, daha yaxşı olar. DİM bunu daha şəffaf, daha obyektiv şəkildə təşkil edə bilər".
