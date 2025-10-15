Taksi sayına limitin qoyulması qiymətlərə necə təsir göstərəcək? - VİDEO
Bakıda taksilərin sayına limit qoyulub.
Xəbər verdiyimiz kimi, Nazirlər Kabineti taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımaları üçün icazələrin əlavələrinin sayına məhdudiyyətlər tətbiq edilməsi haqqında qərar qəbul edib. Qərara əsasən Bakı şəhərinin inzibati ərazi vahidi üzrə taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımaları üçün verilən icazələrin əlavələrinin say həddi 25 000 müəyyən edilib. Taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımaları fəaliyyəti üçün icazələrin əlavələri Rəqabət Məcəlləsinə, "Lisenziyalar və icazələr haqqında" və "Avtomobil nəqliyyatı haqqında" qanunlara uyğun olaraq və müraciət zamanı növbəlilik nəzərə alınmaqla veriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, yol hərəkəti qaydaları üzrə ekspert Ərşad Hüseynov deyir ki, paytaxtda taksi fəaliyyəti göstərmək üçün sürücülərə heç bir yeni tələb qoyulmur, yalnız avtomobillər üçün yeni kvota müəyyənləşir.
Bəs taksi sayına limitin qoyulması qiymətlərə necə təsir göstərə bilər?
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
