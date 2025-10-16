Yer qaranlığa qərq olur - NASA-dan xəbərdarlıq
Yer getdikcə daha az günəş işığını əks etdirir və bu, iqlim dəyişikliyinin planetimizə təsirini daha aydın şəkildə göstərir. 24 illik peyk müşahidələrinə əsaslanan araşdırma alimlər arasında ciddi narahatlığa səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Araşdırma Buludlar və Yerin Radiant Enerji Sistemi (CERES) layihəsi çərçivəsində aparılıb. Bu peyklər Yer kürəsinin kosmosa nə qədər işıq əks etdirdiyini və bu göstəricinin illər ərzində necə dəyişdiyini ölçür. Nəticələr göstərir ki, 2001-2024-cü illər arasında Yer daha az işıq əks etdirib və bu azalma xüsusilə Şimal yarımkürəsində daha aydın müşahidə olunub.
Alimlərin fikrincə, Yerin "qaralmasının" üç əsas səbəbi var:
Əvvəllər günəş işığını güclü şəkildə əks etdirən qar və buz örtüyü sürətlə azalır. Onların əriməsi nəticəsində daha tünd səthlər - torpaq və dəniz suyu - günəş şüalarını udur və bu da planetin daha da isinməsinə səbəb olur.
Şimal yarımkürəsində tətbiq edilən sərt ekoloji qaydalar havadakı toz və aerozol hissəciklərinin miqdarını azaldıb. Halbuki bu hissəciklər əvvəllər günəş işığının bir hissəsini geri əks etdirirdi. Nəticədə hava daha təmiz, amma Yer daha isti olub.
Buludların əmələ gəlməsi və xüsusiyyətlərində baş verən dəyişikliklər Yerin enerji balansını pozur. Bu proses xüsusilə Şimal yarımkürəsində iqlim sistemində disbalans yaradaraq istiliyin saxlanmasına səbəb olur.
Tədqiqatçılar xəbərdarlıq edirlər ki, bu prosesin davam etməsi Yerin enerji büdcəsində kəskin dəyişikliklərə və qlobal temperaturun daha da artmasına gətirib çıxara bilər.
Elm adamları hesab edirlər ki, Yerin getdikcə qaralması iqlim dəyişikliyinin nəticələrini daha da sürətləndirir və bu prosesin qarşısını almaq üçün qlobal səviyyədə təcili tədbirlər görülməlidir.
