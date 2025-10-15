https://news.day.az/azerinews/1788360.html Bu il tibbi xidmət göstərilən xarici vətəndaşların sayı AÇIQLANDI 2025-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində isə artıq 42 451 xarici vətəndaşa tibbi xidmət göstərilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin rəhbəri Zamirə Ədilova paylaşım edib.
"İlin sonuna qədər bu rəqəmin əvvəlki illərlə müqayisə edilə biləcək səviyyədə olacağı gözlənilir.
O bildirib ki, 2023-cü ildə Azərbaycanda ümumilikdə 59 011 xarici vətəndaş müxtəlif tibbi xidmətlərdən yararlanıb. 2024-cü ildə bu göstərici 57 077 nəfər təşkil edib.
Ən çox tibbi xidmət alan vətəndaşlar Rusiya Federasiyası, Gürcüstan, Türkiyə, İran və Özbəkistan kimi ölkələrdən olub",- deyə paylaşımda qeyd edilib.
