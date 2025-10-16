https://news.day.az/azerinews/1788492.html Yasamalda 2 nəfər güllələndi - Vəziyyətləri ağırdır Bakının Yasamal rayonu ərazisində iki nəfər güllələlənib. Day.Az "Bakupost"a istinadən xəbər verir ki, bu gecə baş verən silahlı insident zamanı 1995-ci il təvəllüdlü Ceyhun Həsənov və Sənan Dünyamalıyev adlı şəxslər xəsarət alıblar. Hər iki yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyəti həkimlər tərəfindən ağır qiymətləndirilir.
Yasamalda 2 nəfər güllələndi - Vəziyyətləri ağırdır
Bakının Yasamal rayonu ərazisində iki nəfər güllələlənib.
Day.Az "Bakupost"a istinadən xəbər verir ki, bu gecə baş verən silahlı insident zamanı 1995-ci il təvəllüdlü Ceyhun Həsənov və Sənan Dünyamalıyev adlı şəxslər xəsarət alıblar.
Hər iki yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyəti həkimlər tərəfindən ağır qiymətləndirilir.
Hadisənin motivləri və təfərrüatı araşdırılır.
Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən istintaq başladılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре