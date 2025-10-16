GPS təqib cihazlarını satmaq və almaq qanunidir? - VİDEO
Həm GPS təqib cihazları satılır, həm də müxtəlif əşyalar formasında olan kameralar... Sosial şəbəkələrdə bu cihazların satışı ilə məşğul olan səhifələr heç də az deyil...
Day.Az xəbər verir ki, bu səhifələrə yazılan rəylərdən başa düşülür ki, bu cihazları alanlar çoxdur.
Bəs bu cihazları satmaq və almaq qanunidir?
Hüquqşünas Ramil Süleymanov deyir ki, bu cihazı alıb istifadə edənlər də məsuliyyətə cəlb oluna bilər.
Onu da bildirdi ki, şəxsin hüquqlarının pozulması vasitəsilə aparılan səs və video qeydi məhkəmə işlərində sübutlar siyasına salınmır. Yalnız istintaqın gedişində kifayət qədər ciddi detalları müəyyən edirsə, istintaqı aparan orqan tərəfindən sübut kimi sayılır.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
