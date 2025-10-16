https://news.day.az/azerinews/1788509.html Bakıda asılılığı olanların "reabilitasiya mərkəzi"ndə qorxulu anlar - "Qışqırırlar..." - VİDEO Nə gecələri var, nə gündüzləri... Day.Az xəbər verir ki, gündüzlər qorxudan evdən bayıra çıxa bilmədiklərini, gecələr isə vahiməli qışqırtılardan mənzillərdində rahatlıq tapmadıqlarını idda edənlər Biləqədi rayon Biləcəri qəsəbə sakinləridir.
Bakıda asılılığı olanların "reabilitasiya mərkəzi"ndə qorxulu anlar - "Qışqırırlar..." - VİDEO
Nə gecələri var, nə gündüzləri...
Day.Az xəbər verir ki, gündüzlər qorxudan evdən bayıra çıxa bilmədiklərini, gecələr isə vahiməli qışqırtılardan mənzillərdində rahatlıq tapmadıqlarını idda edənlər Biləqədi rayon Biləcəri qəsəbə sakinləridir.
"Xəzər Xəbər"in votsap qaynar xəttinə müraciət edən Biləcəri 16 küçəsinin sakinləri iddia edir ki, düz bir ildir məhəllədə fəailliyyət göstərən narkotik asılılığından əziyyət çəkənlər üçün rerabilitasiya mərkəzi onların rahatlığını pozub.
Gecələr mərkəzdən müalicə alan xəstələrin məhəlləyə qaçıb qışqırması, dava-dalaşı artıq adi hala çevrilib.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре