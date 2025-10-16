Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov vəfat etdi

Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov uzun sürən xəstəlikdən sonra 47 yaşında vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Akademik Milli Dram teatrının aktyoru Cümşüd Zeynalov məlumat verib.

O, bir az əvvəl evində vəfat edib.