https://news.day.az/azerinews/1788518.html Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov vəfat etdi Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov uzun sürən xəstəlikdən sonra 47 yaşında vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Akademik Milli Dram teatrının aktyoru Cümşüd Zeynalov məlumat verib. O, bir az əvvəl evində vəfat edib.
