https://news.day.az/azerinews/1788531.html Rəşad Bəxtiyarovun ölüm səbəbi AÇIQLANDI Xəbər veridyimiz kimi, Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov 47 yaşında vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bizim.Media-ya açıqlama verən Akademik Milli Dram teatrının mətbuat katibi Cavid Zeynallı aktyorun ölüm səbəbini açıqlayıb. O, Rəşad Bəxtiyarovun uzun sürən xəstəlikdən həyatını itirdiyini bildirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bizim.Media-ya açıqlama verən Akademik Milli Dram teatrının mətbuat katibi Cavid Zeynallı aktyorun ölüm səbəbini açıqlayıb.
Rəşad Bəxtiyarovun ölüm səbəbi AÇIQLANDI
Xəbər veridyimiz kimi, Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov 47 yaşında vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bizim.Media-ya açıqlama verən Akademik Milli Dram teatrının mətbuat katibi Cavid Zeynallı aktyorun ölüm səbəbini açıqlayıb.
O, Rəşad Bəxtiyarovun uzun sürən xəstəlikdən həyatını itirdiyini bildirib. Məlumata görə, onun bronx və ciyərlərində ciddi problem olub.
Qeyd edək ki, Rəşad Bəxtiyarov 1978-ci ildə anadan olub. Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru olan Rəşad Bəxtiyarov bir sıra serial və filmlərdə də səhnə alıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре