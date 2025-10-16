https://news.day.az/azerinews/1788572.html Xalq artisti Ramiz Quliyev dəfn olunub - FOTO Xalq artisti Ramiz Quliyev dəfn olunub. Day.Az xəbər verir ki, mərhum II Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. xxx 13:53 Dünən səhər saatlarında dünyasını dəyişən Xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyev ilə vida mərasimi keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, vida mərasimi Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutub.
Day.Az xəbər verir ki, mərhum II Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb.
Dünən səhər saatlarında dünyasını dəyişən Xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyev ilə vida mərasimi keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, vida mərasimi Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutub.
Mərasimində ictimaiyyət nümayəndələri, ailəsi, yaxınları, dostları və sənət yoldaşları iştirak ediblər.
Ramiz Quliyev İkinci Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılacaq.
Qeyd edək ki, Xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyev 78 yaşında dünyasını dəyişib.
