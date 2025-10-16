Xalq artisti Ramiz Quliyev dəfn olunub

Xalq artisti Ramiz Quliyev dəfn olunub.

Day.Az xəbər verir ki, mərhum II Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb.

13:53

Dünən səhər saatlarında dünyasını dəyişən Xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyev ilə vida mərasimi keçirilib.

 

Day.Az xəbər verir ki, vida mərasimi Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutub.

Mərasimində ictimaiyyət nümayəndələri, ailəsi, yaxınları, dostları və sənət yoldaşları iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, Xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyev 78 yaşında dünyasını dəyişib.