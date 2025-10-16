https://news.day.az/azerinews/1788607.html Əhaliyə hava ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsizdir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, oktyabrın 17-də Abşeron yarımadasında mülayim xəzri küləyi və rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
