https://news.day.az/azerinews/1788610.html Görünüş məsafəsi ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ Sabah avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Görünüş məsafəsi ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ
Sabah avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, oktyabrın 17-si ölkə ərazisində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
