https://news.day.az/azerinews/1788650.html Müdafiə Nazirliyinin İstirahət Evinin rəisi saxlanıldı - RƏSMİ Mərkəzi Hərbi Sanatoriyanın rəisi İlham Haqverdiyev Hərbi Prokurorluq tərəfindən saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Hərbi Prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilir ki, istinadən xəbər verir ki, mayor Haqverdiyev korrupsiyada ittiham olunur.
Müdafiə Nazirliyinin İstirahət Evinin rəisi saxlanıldı - RƏSMİ
Mərkəzi Hərbi Sanatoriyanın rəisi İlham Haqverdiyev Hərbi Prokurorluq tərəfindən saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Hərbi Prokurorluqdan məlumat verilib.
Bildirilir ki, istinadən xəbər verir ki, mayor Haqverdiyev korrupsiyada ittiham olunur.
"Onun barəsində Hərbi Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 311-ci (rüşvət alma) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda təqdimata məhkəmədə baxılır", - məlumatda qeyd olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре