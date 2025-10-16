Müdafiə Nazirliyinin İstirahət Evinin rəisi saxlanıldı

Mərkəzi Hərbi Sanatoriyanın rəisi İlham Haqverdiyev Hərbi Prokurorluq tərəfindən saxlanılıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Hərbi Prokurorluqdan məlumat verilib.

Bildirilir ki, istinadən xəbər verir ki, mayor Haqverdiyev korrupsiyada ittiham olunur.

"Onun barəsində Hərbi Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 311-ci (rüşvət alma) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda təqdimata məhkəmədə baxılır", - məlumatda qeyd olunub.