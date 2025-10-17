Bu ərzaq məhsullarının QİYMƏTİ DƏYİŞDİ – SİYAHI
2025-ci ilin sonuna qədər bəzi ərzaq məhsullarının qiymətlərində artım gözlənilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bizim.Media-ya açıqlama verən Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri Akif Nəsirli məlumat verib.
İqtisadçı, artması gözlənilən məhsulların siyahısını və bunun səbəblərini açıqlayıb. İlk növbədə, qoz və badam qiymətlərinin artacağı bildirilir. Bu məhsulların qiymətinin artmasının səbəbi, yerli istehsalın az olması və yüksək ixrac tələbatıdır. Eyni zamanda, zeytun və zeytun yağı da bahalaşacaq, çünki Aralıq dənizi bölgəsində məhsuldarlığın azalması dünya qiymətlərini artırır.
Kartof və soğan qiymətlərində isə 10-15% arasında artım gözlənilir. Bunun səbəbi isə payız məhsulunun azalması və saxlama xərclərinin artmasıdır.
Bundan əlavə, ət və süd məhsulları qiymətində də artım ola bilər. Akif Nəsirli qeyd edib ki, yemin və heyvandarlıq xərclərinin bahalaşması bu sektorda qiymətlərin yüksəlməsinə səbəb olur.
Şəkər və buğda qiymətlərində də dalğalanmalar müşahidə olunmaqdadır. Bu səbəbdən, bu məhsulların qiymətində də artım ola bilər.
Bu proqnozlar, ərzaq məhsullarının qiymətlərinin gələcəkdə necə formalaşacağına dair məlumat verir və istifadəçilərin hazırlıqlı olmaları üçün faydalıdır. Belə bir vəziyyətlə qarşılaşanda, hansı məhsulların qiymətində artım gözlənilir və nə üçün?
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре