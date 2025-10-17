https://news.day.az/azerinews/1788815.html Avtomobil su kanalına düşdü - Sürücü boğulub öldü Bu gün saat 10 radələrində Göyçay rayonunun Dövranlı kəndi ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, "VAZ-21099" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq su kanalına düşüb. Nəticədə sürücü 61 yaşlı Habil Talıbov suda boğularaq hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
