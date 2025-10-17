Avtomobil su kanalına düşdü

Bu gün saat 10 radələrində Göyçay rayonunun Dövranlı kəndi ərazisində ağır yol qəzası baş verib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, "VAZ-21099" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq su kanalına düşüb. Nəticədə sürücü 61 yaşlı Habil Talıbov suda boğularaq hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.