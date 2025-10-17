https://news.day.az/azerinews/1788865.html Yolda dava etdiyi adamın maşınla üstündən keçdi - Anbaan VİDEO Yol mübahisəsi dəhşətli hadisə ilə nəticələnib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin Şırnak şəhərində baş verən yol hadisəsi faciə ilə yekunlaşıb. Belə ki, yolda yaranan mübahisə zamanı sürücülərdən biri əsəbiləşərək qarşısındakı şəxsə avtomobili ilə çırpılıb və onun üzərindən keçib.
Yolda dava etdiyi adamın maşınla üstündən keçdi - Anbaan VİDEO
Yol mübahisəsi dəhşətli hadisə ilə nəticələnib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin Şırnak şəhərində baş verən yol hadisəsi faciə ilə yekunlaşıb.
Belə ki, yolda yaranan mübahisə zamanı sürücülərdən biri əsəbiləşərək qarşısındakı şəxsə avtomobili ilə çırpılıb və onun üzərindən keçib.
Hadisə nəticəsində ağır yaralanan şəxs dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Sürücü isə hadisə yerindən qaçıb.
Qəzanın başvermə anı ərazidə olan bir vətəndaş tərəfindən mobil telefonla qeydə alınıb.
Hadisə ilə bağlı polis tərəfindən araşdırma başlanılıb.
