https://news.day.az/azerinews/1789021.html Aybəniz Haşımova ilə bağlı üzücü xəbər Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın səhhətində problem yaranıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə özü paylaşım edib. Sənətçi qeyd edib ki, yeriməklə bağlı çəkdiyi çətinlik səbəbindən yeddi gündür reabilitasiya mərkəzində müalicə alır: "Ayaqlarımın problemi 60 faiz həll olunub. Yaxın zamanda yəqin ki heç bir problemim qalmayacaq.
"Ayaqlarımın problemi 60 faiz həll olunub. Yaxın zamanda yəqin ki heç bir problemim qalmayacaq. Allah hər kəsi sağlamlıqla mükafatlandırsın".
Aybəniz Haşımova ilə bağlı üzücü xəbər
Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın səhhətində problem yaranıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə özü paylaşım edib.
Sənətçi qeyd edib ki, yeriməklə bağlı çəkdiyi çətinlik səbəbindən yeddi gündür reabilitasiya mərkəzində müalicə alır:
"Ayaqlarımın problemi 60 faiz həll olunub. Yaxın zamanda yəqin ki heç bir problemim qalmayacaq. Allah hər kəsi sağlamlıqla mükafatlandırsın".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре