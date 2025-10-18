Aybəniz Haşımova ilə bağlı üzücü xəbər

Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın səhhətində problem yaranıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə özü paylaşım edib.

Sənətçi qeyd edib ki, yeriməklə bağlı çəkdiyi çətinlik səbəbindən yeddi gündür reabilitasiya mərkəzində müalicə alır:

"Ayaqlarımın problemi 60 faiz həll olunub. Yaxın zamanda yəqin ki heç bir problemim qalmayacaq. Allah hər kəsi sağlamlıqla mükafatlandırsın".
 