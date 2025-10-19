https://news.day.az/azerinews/1789199.html Yer kürəsində maqnit qasırğası müşahidə olunur Yer kürəsində növbəti maqnit qasırğası başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu, oktyabr ayı ərzində qeydə alınan üçüncü belə hadisədir. Əvvəlki maqnit qasırğaları 1-3 oktyabr və 12 oktyabr tarixlərində baş vermişdi. Məlumata görə, hazırda Yer maqnit sahəsindəki narahatlıq dərəcəsi beşballıq şkala üzrə G1 səviyyəsinə çatıb.
Yer kürəsində maqnit qasırğası müşahidə olunur
Yer kürəsində növbəti maqnit qasırğası başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu, oktyabr ayı ərzində qeydə alınan üçüncü belə hadisədir. Əvvəlki maqnit qasırğaları 1-3 oktyabr və 12 oktyabr tarixlərində baş vermişdi.
Məlumata görə, hazırda Yer maqnit sahəsindəki narahatlıq dərəcəsi beşballıq şkala üzrə G1 səviyyəsinə çatıb.
Qeyd edək ki, bu şkalada G5 "ekstremal güclü", G1 isə "zəif" maqnit qasırğası kimi qiymətləndirilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре