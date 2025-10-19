https://news.day.az/azerinews/1789273.html Azərbaycanlı güləşçilər Dünya seriyasının final mərhələsində yarımfinala yüksəliblər Misirin İsgəndəriyyə şəhərində çimərlik güləşi üzrə Dünya seriyasının final mərhələsi davam edir. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin üç idmançısı turnirin yarımfinalına vəsiqə qazanıb.
Vüsal Əliyev və Sahib Dadaşov (hər ikisi - 80 kq) yarımfinalda bir-biriləri ilə qarşılaşacaqlar ki, bu da komandamıza ən azı bir finalçı yerini təmin edir.
Digər təmsilçimiz İbrahim Yusubov (90 kq) isə ABŞ idmançısına qarşı yarımfinal görüşünə çıxacaq.
Qeyd edək ki, mərhələnin sonunda bütün çəki dərəcələri üzrə dünya çempionları müəyyənləşəcək.
