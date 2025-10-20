Əminə Ağazadə Parlamentlərarası İttifaqın komitə iclasında çıxış edib - FOTO
Xəbər verildiyi kimi, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti Parlamentlərarası İttifaqın (PAİ) 151-ci Assambleyasında iştirak etmək məqsədilə İsveçrə Konfederasiyasının Cenevrə şəhərində səfərdədir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, nümayəndə heyətinin üzvü, Milli Məclisin deputatı Əminə Ağazadə Parlamentlərarası İttifaqın (PAİ) Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsində "Qanunsuz beynəlxalq övladlığa götürmə qurbanlarının tanınması və dəstəklənməsi, həmçinin bu praktikanın qarşısının alınması üzrə tədbirlər" mövzusunda çıxış edib.
Deputat Əminə Ağazadə çıxışında qeyd edib ki, "hazırda dünyanın müxtəlif yerlərində çox sayda uşaq qanunsuz övladlığa götürmə sxemlərinin qurbanı olmuşdur. Humanitar yardım və ya beynəlxalq əməkdaşlıq adı altında bəzi hallarda ciddi insan hüquqları pozuntularına yol verilmişdir - sənədlərin saxtalaşdırılması, razılığın zorla alınması və uşaqların ailə bağlarından və şəxsiyyətindən məhrum edilməsi kimi hallar baş vermişdir.
Bu hallar təkcə keçmişin səhifəsi deyil - bu, bu gün də fərdləri və ailələri təsir edən davamlı ədalətsizliklərdir. Hər bir uşağın mənşəyini bilmək, ailəsinə və mədəniyyətinə mənsub olmaq, istismardan uzaq böyümək hüququ vardır. Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin üzvü və Uşaq Hüquqları haqqında BMT Konvensiyası ilə Uşaqların Beynəlxalq Övladlığa Götürülməsi üzrə Haaqa Konvensiyasının tərəfdaşı olaraq, uşaqların istənilən formada alver və ya qanunsuz övladlığa götürülmədən qorunması istiqamətində beynəlxalq səyləri tam şəkildə dəstəkləyir".
Deputat bildirib ki, "uşaqların hüquqlarının müdafiəsi demokratiya, şəffaflıq və insan ləyaqətinə hörmət prinsiplərinə əsaslanan ümumi qlobal məsuliyyətdir. Qurbanların tanınması ədalətə gedən ilk addımdır. Bunun üçün dövlətlər arxivləri açmalı, həqiqətin müəyyənləşdirilməsini asanlaşdırmalı, övladlığa götürülən şəxslərə və onların ailələrinə hüquqi və psixoloji dəstək göstərməlidirlər"
Əminə Ağazadə həmçinin, Azərbaycan milli qanunvericiliyinə və beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq, uşaq müdafiəsi sistemlərini gücləndirmək və ailə əsaslı qayğının bütövlüyünü qorumaq istiqamətində ardıcıl tədbirlər görüldüyünü xüsusi olaraq qeyd edib.
"Hər bir qanunsuz övladlığa götürmə təkcə fərdi faciə deyil, həm də bizi birləşdirən ədalət, şəffaflıq və insan hüquqlarına hörmət kimi demokratik dəyərlərin pozulmasıdır.
Gəlin birlikdə çalışaq ki, hər bir uşağın şəxsiyyət və ailə hüquqları qorunsun, hər bir qurban tanınsın və dəstəklənsin, və parlamentlərimiz insan ləyaqətinin qoruyucusu olaraq qalmaqda davam etsin".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре