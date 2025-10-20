https://news.day.az/azerinews/1789433.html Nizami Rəmzinin qızı həbs edildi Mərhum meyxanaçı və şair Nizami Rəmzinin qızı Reyhan həbs olunub. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı bloger Nail Kəmərli məlumat yayıb. O, Reyhanın videosunu yayımlayaraq, bunları əlavə edib: "Heyf səndən, Reyhan. Gərək səni elə o gün aparardım, Reyhan. Məni aldatdın. İnandım sənə. Reyhan artıq həbsdədir. Çox heyf".
Bloger onun nədən həbs olunduğunu açıqlamayıb.
Qeyd edək ki, N.Kəmərli 2023-cü ildə Reyhanın acınacaqlı həyatını nümayiş etdirmişdi. Narkotik aludəçisi olan Reyhan küçədə yaşayırdı. O, müalicə üçün reabilitasiya mərkəzinə yerləşdirilməli idi.
