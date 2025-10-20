Azərbaycanlı müğənni 700 min manatlıq ev

Elit Star Cəmilə maraqlı açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçının yeni ev aldığı barədə məlumata verdiyi cavab müzakirə yaradıb.

Məlum olub ki, sənətçi 450 min manata ev alıb. Bundan əlavə, Cəmilə təmirlə birgə ümümilikdə evinə  700 min manat xərc çəkəcəyini bildirib.

Onun bu etirafı isə insanlarda maraq doğurub.