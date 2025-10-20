https://news.day.az/azerinews/1789486.html Azərbaycanlı müğənni 700 min manatlıq ev ALDI Elit Star Cəmilə maraqlı açıqlaması ilə gündəmə gəlib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçının yeni ev aldığı barədə məlumata verdiyi cavab müzakirə yaradıb. Məlum olub ki, sənətçi 450 min manata ev alıb. Bundan əlavə, Cəmilə təmirlə birgə ümümilikdə evinə 700 min manat xərc çəkəcəyini bildirib.
Elit Star Cəmilə maraqlı açıqlaması ilə gündəmə gəlib.
Azərbaycanlı müğənni 700 min manatlıq ev ALDI
Elit Star Cəmilə maraqlı açıqlaması ilə gündəmə gəlib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçının yeni ev aldığı barədə məlumata verdiyi cavab müzakirə yaradıb.
Məlum olub ki, sənətçi 450 min manata ev alıb. Bundan əlavə, Cəmilə təmirlə birgə ümümilikdə evinə 700 min manat xərc çəkəcəyini bildirib.
Onun bu etirafı isə insanlarda maraq doğurub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре