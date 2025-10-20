https://news.day.az/azerinews/1789530.html Filippində güclü zəlzələ olub Filippində 5,8 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Geoloji Araşdırmalar Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəlzələnin episentri Santiaqo şəhərindən 93 km uzaqlığında, 10 km dərinlikdə yerləşib. Hələlik ölən və ya xəsarət alanlarla bağlı məlumat yoxdur.
