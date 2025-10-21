Məşhur tarzən vəfat etdi

Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarzən, Ağdamın "Şur" ansamblının bədii rəhbəri Fərhad Paşayev vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Əməkdar jurnalist Səadət Məmmədova məlumat verib.