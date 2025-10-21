https://news.day.az/azerinews/1789598.html Məşhur tarzən vəfat etdi - FOTO Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarzən, Ağdamın "Şur" ansamblının bədii rəhbəri Fərhad Paşayev vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Əməkdar jurnalist Səadət Məmmədova məlumat verib.
Məşhur tarzən vəfat etdi - FOTO
Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarzən, Ağdamın "Şur" ansamblının bədii rəhbəri Fərhad Paşayev vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Əməkdar jurnalist Səadət Məmmədova məlumat verib.
