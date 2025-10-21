Bu marşrutdan istifadə edənlər təngə gəlib - "Bizimlə kobud davranırlar"
Masazırdan şəhər istiqamətinə fəaliyyət göstərən 525 nömrəli avtobusun gec gəlməsi sakinləri narahat edir. Sərnişinlər tək avtobuslardan yox, sürücülərdən də şikayətcildirlər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sakinlərin sözlərinə görə, onlar yeni avtobuslarla yanaşı köhnə avtobuslardan da istifadə edirlər:
"Avtobuslar çox gec gəlir. Gözümüz yollarda qalır. Gələndə isə çox sıxlıq olur".
Sərnişinlər həmçinin iddia edirlər ki, sürücülər onlarla pis rəftar edirlər:
"Davranışları çox kobuddur. Bəzən elə olur ki, sükan arxasında siqaret çəkirlər".
Sürücülər isə deyilənlərlə razılaşmırlar. Sürücülər də sərnişinlərdən şikayətcildirlər:
"Kamera önündə siqaret çəkmək nədir? Yalan ifadədədir. Bizimlə əksinə kobud davranırlar. Bildiririk avtobusda ön qapı önündə durmayın, amma onlar bizə qulaq asmırlar".
Məsələ ilə bağlı AYNA-dan bildirildi ki, 525 nömrəli marşrut xəttində 22 avtobus 6-7 dəqiqə intervalı ilə sərnişinlərə xidmət edirlər. Marşrutun keçdiyi küçə və prospektlərdə günün pik saatlarında tıxac olur. 2025-ci ildə 525 nömrəli avtobuslar yenilənib, digərlərinin də yenilənməsi nəzərdə tutulub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре