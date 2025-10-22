Azərbaycanda yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı artırılır

Azərbaycanda yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı artırılacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev məlumat verib.

Komitə sədri qeyd edib ki, 2026-ci il üçün yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı 300 manat olacaq.

Məlumat üçün bildirək ki, 2025-ci ildə yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı 285 manat müəyyənləşdirilib.