Sonaxanım efirdə parikini çıxardı

Aktrisa Sonaxanım Əliyeva haqqında yayılan iddialara son qoyub.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa "Günə uğurla" verilişində qonaq olarkən parikini çıxarıb.
"Kök oluram, bir cür müzakirə edilir, arıqlayıram başqa cür. Hər yerdə deyirəm ki, müalicə ilə arıqlamışam. Yox, deyirlər ki, mədəsini kəsdirib. İndi də başlayıblar ki, Sonaxanım xərçəngdən əziyyət çəkir. Nə edirəmsə, tamaşaçı üçün edirəm ki, məni fərqli görsünlər. Bezmişəm, hamı yazır, bu qızın xəstəliyi var, xərçəngdir, keçəldir, buna görə parik qoyur. Aktrisayam, insaların gözünü yora bilmərəm, dəyişirəm".
