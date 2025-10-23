Bütün sosial ödənişlər bu tarixdə yekunlaşacaq

Sabah bütün sosial ödənişlər yekunlaşacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DSMF məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən oktyabrın 24-də bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişinin yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.