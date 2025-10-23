https://news.day.az/azerinews/1790185.html Bütün sosial ödənişlər bu tarixdə yekunlaşacaq Sabah bütün sosial ödənişlər yekunlaşacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DSMF məlumat yayıb. Bildirilib ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən oktyabrın 24-də bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişinin yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.
