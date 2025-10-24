https://news.day.az/azerinews/1790474.html Ofelyanın ərindən canlı efirdə xanımına SÜRPRİZ - VİDEO Müğənni Ofelya Şabanova efirlərində birində qonaq olub. Day.A Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ad günü olan sənətçiyə maraqlı sürpriz edilib. Belə ki, ifaçının özü qədər məşhur etdiyi həyat yoldaşı anidən əlində doğum günü tortu ilə studiyaya daxil olub. Sözügedən anlar izləyicilərin marağına səbəb olub.
