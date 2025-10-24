Ofelyanın ərindən canlı efirdə xanımına

Müğənni Ofelya Şabanova efirlərində birində qonaq olub.

Day.A Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ad günü olan sənətçiyə maraqlı sürpriz edilib.

Belə ki, ifaçının özü qədər məşhur etdiyi həyat yoldaşı anidən əlində doğum günü tortu ilə studiyaya daxil olub.

Sözügedən anlar izləyicilərin marağına səbəb olub.