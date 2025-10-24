Dünya çempionatı: Azərbaycanın üç güləşçisi bürünc medal görüşünə çıxacaq
Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatı davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in məlumatına görə, həm qadın, həm də sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisinin üzvləri yarışlarda çıxış ediblər.
Qadın güləşçilər arasında Elnurə Məmmədova (53 kq) türkiyəli Sıla Aykul üzərində inamlı qələbə (9:0) qazansa da, 1/4 finalda ispaniyalı Karla Solerə 11:14 hesabı ilə uduzub.
Günay Qurbanova (59 kq) debütdə bolqarıstanlı Viktoriya Boynovanı 8:1 hesabı ilə məğlub edib. Daha sonra o, moldovalı Madalina Prisakariyə (11:0) və qazaxıstanlı Viktoriya Xusaynovaya (tuşla) qalib gələrək yarımfinala yüksəlib. Yaponiyalı Ruka Natamiylə qarşılaşmada Qurbanova son saniyələrdə qələbəni əldən verib - 1:3. O, sabah bürünc medal uğrunda güləşəcək.
Birgül Soltanova (62 kq) isə təsnifat mərhələsində rusiyalı Yekaterina Koşkinaya "tuş"la məğlub olub.
Sərbəst güləş üzrə yarışlarda Maqomed-Başir Xaniyev (74 kq) ilk mərhələdə yunanıstanlı Georgios Yoakeymidisi 10:0 hesabı ilə məğlub edib. Ardınca ermənistanlı Qriqor Çolakyana (14:5) və Bəhreyn təmsilçisi Maqomedrasul Asluyevə (7:3) qalib gələn Xaniyev yarımfinala adlayıb. Lakin türkiyəli Muhammed Özmuşa 3:7 hesabı ilə uduzaraq finalın bir addımlığında dayanıb. Xaniyev sabah bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq.
Sadiq Mustafazadə (92 kq) ispaniyalı Muxammedsultan Kopbayevi 10:0 hesabı ilə məğlub etsə də, 1/8 finalda iranlı Mohammadmobin Azimiyə 0:8 hesabı ilə uduzub. O da sabah təsəlliverici görüşdə xalçaya çıxacaq.
