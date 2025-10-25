Prezident İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad edilməsinin beşinci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Prezident İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad edilməsinin beşinci ildönümü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Zəfər Tariximiz: 25 Oktyabr 2020-ci il Qubadlı"