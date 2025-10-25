https://news.day.az/azerinews/1790670.html Prezident İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad edilməsinin beşinci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO Prezident İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad edilməsinin beşinci ildönümü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Zəfər Tariximiz: 25 Oktyabr 2020-ci il Qubadlı"
