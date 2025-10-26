Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Avstriyanı təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Avstriyanı təbrik edib.

Day.Az xəbər verir ki, nazirliyin sosial şəbəkə hesabında bu barədə paylaşım edilib.

Paylaşımda qeyd olunub:

"Avstriya Respublikasının Milli Günü münasibətilə Avstriya hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı və səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Milli Günün mübarək, Avstriya!"