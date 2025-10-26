https://news.day.az/azerinews/1790918.html Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Avstriyanı təbrik edib Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Avstriyanı təbrik edib. Day.Az xəbər verir ki, nazirliyin sosial şəbəkə hesabında bu barədə paylaşım edilib. Paylaşımda qeyd olunub: "Avstriya Respublikasının Milli Günü münasibətilə Avstriya hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı və səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Milli Günün mübarək, Avstriya!"
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Avstriyanı təbrik edib.
Day.Az xəbər verir ki, nazirliyin sosial şəbəkə hesabında bu barədə paylaşım edilib.
Paylaşımda qeyd olunub:
"Avstriya Respublikasının Milli Günü münasibətilə Avstriya hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı və səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Milli Günün mübarək, Avstriya!"
