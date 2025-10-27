https://news.day.az/azerinews/1790993.html Bunları yeyən gec qocalır Xəstəliklər bədənin qüvvəsini alır və yaşlanmağa səbəb olur. Buna görə hər şeydən əvvəl düzgün və balanslı qidalanmaya əməl etmək lazımdır. Bu qidalar vaxtından əvvəl qocalmağa qoymur, həm də gəncliyin ömrünü uzadır. Axşam.az qocalmağa qarşı 10 qidanı təqdim edir: Balqabaq tumu Pomidor
Bunları yeyən gec qocalır
Xəstəliklər bədənin qüvvəsini alır və yaşlanmağa səbəb olur. Buna görə hər şeydən əvvəl düzgün və balanslı qidalanmaya əməl etmək lazımdır.
Bu qidalar vaxtından əvvəl qocalmağa qoymur, həm də gəncliyin ömrünü uzadır.
Axşam.az qocalmağa qarşı 10 qidanı təqdim edir:
Pomidor
Yağlı balıq növləri (somon, qızılbalıq, sardina, siyənək, skumbriya)
Kakao və ya tünd şokolad
Badam
Cəfəri
Limon
Zəncəfil
Çuğundur
Kərə yağı
