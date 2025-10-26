https://news.day.az/azerinews/1790998.html Məşhur türk aktyora həbs CƏZASI Keçmiş sevgilisi Dəniz Bulutsuzu döydüyü iddia edilən türkiyəli aktyor Ozan Güvən 45 günlük həbs cəzası aldıqdan sonra mətbuat konfransı keçirib. Aaxsam.az xəbər verir ki, aktyor şiddət göstərmədiyini deyərək, üsyan edib: "Mənə inanan, məni sevən, tanıyan bilən hər hansı bir qadının içində az da olsa şübhə yaranıbsa, ondan üzr istəyirəm.
Məşhur türk aktyora həbs CƏZASI
Keçmiş sevgilisi Dəniz Bulutsuzu döydüyü iddia edilən türkiyəli aktyor Ozan Güvən 45 günlük həbs cəzası aldıqdan sonra mətbuat konfransı keçirib.
Aaxsam.az xəbər verir ki, aktyor şiddət göstərmədiyini deyərək, üsyan edib:
"Mənə inanan, məni sevən, tanıyan bilən hər hansı bir qadının içində az da olsa şübhə yaranıbsa, ondan üzr istəyirəm. Amma səndən üzr istəmirəm, çünki mən sənə heç nə etməmişəm. Mənə açılan 6 maddənin 5-dən bəraət almışam. Deməli, mən bu qadını evə həbs etməmişəm, şiddət göstərməmişəm, cani hisslərlə işgəncə etməmişəm".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре