Aİ-95 benzini ilə bağlı rəsmi məlumat yayıldı
Azərbaycanda Aİ-95 benzininin istehsalı kəskin azalıb.
Day.Az xəbər verir ki, məlumatı Dövlət Statistika Komitəsi yayıb.
2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda Aİ-95 markalı avtomobil benzininin istehsalı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 45% azalaraq 13,8 min ton təşkil edib.
Eyni zamanda, Aİ-92 markalı benzinin istehsalı 1 067,54 min ton olub ki, bu da illik müqayisədə 2,1% artım deməkdir. Ümumilikdə isə ölkədə 1 081,3 min ton avtomobil benzini istehsal olunub ki, bu da ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 1% çoxdur.
