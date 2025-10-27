https://news.day.az/azerinews/1791175.html Əhaliyə leysan XƏBƏRDARLIĞI - Bu tarixdən hava dəyişir Oktyabrın 29-u axşam saatlarından etibarən Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarında hava şəraiti dəyişəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-a verilən məlumata görə, 30-u gündüzədək bəzi bölgələrdə hava qeyri-sabit olacaq, arabir yağış yağacaq və şimşək çaxacaq.
Sinoptiklər bildirir ki, ayrı-ayrı ərazilərdə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə qara keçəcəyi ehtimal edilir.
Eyni zamanda, çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından isə qısamüddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.
