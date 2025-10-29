https://news.day.az/azerinews/1791586.html Astarada 17 yaşlı qız toy gecəsi öldü - DETALLAR Astarada dünən toyu olan gəlin bu gün ölüb. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Astara rayon sakini 2008-ci il təvəllüdlü Ə.İ. dünən Deqədi kəndində şadlıq saraylarından birində toyu olub. Toydan sonra o, özünü pis hiss edib və təcili olaraq Astara rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.
Astarada 17 yaşlı qız toy gecəsi öldü - DETALLAR
Astarada dünən toyu olan gəlin bu gün ölüb.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Astara rayon sakini 2008-ci il təvəllüdlü Ə.İ. dünən Deqədi kəndində şadlıq saraylarından birində toyu olub. Toydan sonra o, özünü pis hiss edib və təcili olaraq Astara rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onu xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
