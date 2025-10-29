https://news.day.az/azerinews/1791591.html Qarabağdakı bərpaolunan enerji üzrə layihələr Azərbaycanı “yaşıl enerji"nin regional mərkəzinə çevirir - Nazir müavini Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda bərpaolunan enerji üzrə layihələrin gerçəkləşdirilməsi, eləcə də Xəzər dənizinin külək potensialından istifadə Azərbaycanı "yaşıl enerji"nin regional mərkəzinə çevirir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Bakıda keçirilən 13-cü Xəzər Enerji Forumunda bildirib.
